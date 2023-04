Billie Jean King Cup 2023, Cocciaretto e Trevisan portano l’Italia alle Finals

Ci sono volute otto ore di tennis e si è rischiato di subire una clamorosa rimonta, ma alla fine l’Italia è riuscita a qualificarsi per le Finals della Billie Jean King Cup 2023. Battuta la Slovacchia 3-2 a Bratislava, con Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto che portano il punto decisivo dopo aver sconfitto nel doppio Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova con il punteggio di 6-4 4-6 7-5 dopo una battaglia di quasi tre ore in cui si sono trovate sotto 3-5 nel terzo set.

LA PARTITA – In piena trance agonistica dopo il 2-2 appena ottenuto, la coppia slovacca scende in campo a mille e prova a mettere immediatamente alle corde il duo azzurro. Partenza ottima per le padrone di casa, che vanno avanti 3-1. Poi nel sesto game Mihalikova compie un paio di errori abbastanza gravi che riportano il punteggio in parità sul 3-3. Si seguono i servizi fino al decimo gioco, quando Trevisan gioca un meraviglioso game di risposta e porta a casa il 6-4. Purtroppo le azzurre non riescono a creare un gap ad inizio secondo frazione, che è molto equilibrata e con poche occasioni da un lato e dall’altro. La svolta arriva nel settimo game, con il break attuato dalla coppia di casa, che poi tiene i successivi due turni di battuta e risponde con un altro 6-4.

L’inerzia sembra tutta dalla parte del duo di casa, anche perché Trevisan torna in campo dopo un medical time-out con la coscia destra visibilmente fasciata. Le azzurre riescono ad annullare tre palle break nel primo game, vincendolo, ma devono soccombere nel terzo, andando sotto di un break. Qui sale in cattedra Cocciaretto, che con un paio di passanti di pregevole fattura riesce a riconquistare la parità sul 2-2. Sul 3-3 però arriva un nuovo allungo di Hruncakova e Mihalikova, che con due games di fila vanno sul 5-3. Le azzurre però non mollano mai e un game alla volta si rifanno sotto, alzando clamorosamente il livello di gioco: con quattro games di fila arriva il 7-5 per le Martina ed Elisabetta, che urlano di gioia e conquistano le Finals per il secondo anno consecutivo!