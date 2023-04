Il Napoli ritrova il tifo e Osimhen. Ma il Verona ferma Spalletti sullo 0-0

Nel giorno che sancisce il ritorno del tifo organizzato al ‘Maradona’ e il recupero di Victor Osimhen, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l’Hellas Verona in campionato. Gli azzurri, sconfitti in due delle ultime tre uscite casalinghe (contro Lazio e Milan) ma saldamente in vetta alla classifica, frenano ancora, stavolta contro i gialloblù, a pochi giorni dal match di ritorno dei quarti di Champions contro i rossoneri. Come Pioli, anche Spalletti cambia molto. Dentro Juan Jesus, Olivera, Demme, Elmas, Politano, Raspadori. Riposo per Kvaratskhelia. E l’assenza del georgiano si sente, anche se lo stadio sembra tornato quello dei tempi migliori. Gli ultras tifano e gli altri settori li seguono. La tregua con De Laurentiis rasserena l’ambiente, ma la partita si conferma ricca di ostacoli. L’unica occasione del primo tempo per il Napoli è un autogol annullato al 20′: Gaich devia in porta un tiro di Politano, ma c’è la posizione irregolare di Oliveira a cancellare l’1-0. Gli uomini di Zaffaroni cercano l’ampiezza degli esterni ed è Faraoni ad impegnare Meret con un gran tiro dlla distanza. L’Hellas – a secco di vittorie nelle ultime 15 trasferte – si dimostra solido e organizzato. Nella ripresa però il Napoli alza i ritmi e inizia ad assediare il Verona, ma manca qualità negli ultimi metri. Al 56′ ci prova Di Lorenzo di testa su assist di Raspadori con la palla che termina di poco fuori. Spalletti cambia e lancia i titolari, a partire da Zielinski e Kvaratskhelia. Poi spazio a Lobotka e Osimhen, accolto da un boato. E all’82’ è il nigeriano a colpire una traversa con un siluro all’imbocco dell’area. Il Verona sorride per il pari, ma alla fine si concede anche un rimpianto. Ngonge sfrutta un contropiede e si presenta solo davanti a Meret, ma l’acquisto di gennaio tenta un improbabile colpo sotto e grazia il Napoli. Per Spalletti queste le indicazioni: un punto, un record (80% di possesso palla), un solo tiro in porta e due acquisti in più: i tifosi e Osimhen.