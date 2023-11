Biathlon, staffetta femminile Ostersund 2023: trionfa la Norvegia, Italia ottava e senza Vittozzi

La Norvegia vince la staffetta femminile di Ostersund, prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024. Sulla neve svedese beffa atroce per le padroni di casa che vengono battute all’ultimo poligono con Hanna Oeberg che combina un pasticcio, va in penalità e sciupa l’occasione di trionfare in casa. Sul gradino più basso del podio ci finisce la Germania. L’Italia parte bene, fa due buone frazioni, ma poi Samuela Comola non trova il ritmo giusto al poligono e manda le azzurre indietro. Alla fine è un ottavo posto che di certo non può soddisfare.

Le azzurre si presentano alla gara con il forfait di Lisa Vittozzi per uno stato influenzale: in prima frazione c’è Rebecca Passler che è praticamente perfetta: la sua prima frazione è da antologia, precisa al poligono e lucida sugli sci, l’azzurra conclude al quarto posto ma in gruppo con Norvegia, Francia e Repubblica Ceca. Prende il testimone Dorothea Wierer, ancora non ripresasi da un malanno, e per cui sugli sci va a pagare e non poco rispetto al gruppetto di testa. Al poligono però l’azzurra si difende alla grande e conclude la sua frazione al quinto posto a 50 secondi dalla vetta.

Samuela Comola invece è autrice di una prova negativa. Manda in penalità per ben due volte l’Italia e di fatto la gara per le azzurre finisce lì. L’Italia sprofonda al decimo posto e con una discreta rimonta Auchentaller la riporta all’ottavo posto, ma staccata di cinque minuti dalla Norvegia vincitrice. Alla Svezia non basta una grande rimonta di Elvira Oeberg, lucidissima nella gestione del poligono perché poi Hanna spreca tutto all’ultimo poligono e manda in penalità la squadra svedese. La Norvegia è più regolare, trascinata da una super prova di Arnekleiv. Domani in pista gli uomini.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA STAFFETTA FEMMINILE