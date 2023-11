Mercedes, Toto Wolff: “Red Bull superiore, con una macchina di livello Hamilton lotterebbe per il titolo”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha tracciato gli obiettivi della scuderia tedesca per la stagione 2024: “Non so se riusciremo ad essere al livello di Red Bull. Da agosto non hanno portato più sviluppi e hanno comunque dominato le gare. Se c’è un pilota che ha vinto 19 gare vuol dire che il problema sono anche gli avversari. Se riusciremo a fornire una macchina adeguata a Hamilton, sono sicuro che lotterà per il titolo”.