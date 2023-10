Atp Pechino 2023, Musetti esce di scena al secondo turno: niente da fare contro un solido Alcaraz

Troppo forte Carlos Alcaraz, che annienta Lorenzo Musetti in due rapidi set e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino 2023 (cemento outdoor). Tutto facile per lo spagnolo, il quale ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha conquistato la vittoria con un netto 6-2 6-2, maturato in appena 1h21′. Pochi rimpianti per Musetti, che non è riuscito a contenere in alcun modo la superiorità del suo avversario e non ha potuto far altro che rendere il passivo meno pesante. La differenza di livello tra i due però si è vista tutta e Alcaraz ha ottenuto meritatamente l’accesso ai quarti. Il suo prossimo avversario sarà Casper Ruud, che ha battuto al tie-break del terzo set Etcheverry. Per Musetti, invece, è prevista una settimana di riposo prima del Masters 1000 di Shanghai.

CRONACA – Primo set a senso unico e dominato da Alcaraz, che fin da subito mette pressione in risposta al suo avversario, costringendolo a giocare parecchi colpi scomodi o in apnea. Musetti, di contro, non riesce a trovare le contromisure e, dopo aver tenuto la battuta in avvio, perde ben cinque giochi consecutivi. Avanti 5-1, lo spagnolo si concede una piccola pausa ma, dopo aver annullato due palle break nell’ottavo gioco, s’impone per 6-2 dopo 39 minuti di gioco. Anche la seconda frazione comincia nel segno di Alcaraz, il quale conquista il break già nel game d’apertura e lo consolida subito dopo, salvando una delicata palla break. Musetti fa quel che può, cercando di non disunirsi e di non esporsi troppo, ma lo spagnolo è davvero di un’altra categoria e lo dimostra a più riprese. Non a caso anche il secondo set termina con il punteggio di 6-2, mai in discussione.