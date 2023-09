Atp Pechino 2023, Arnaldi è uno spettacolo: travolge Wolf e vola al secondo turno

Un Matteo Arnaldi in versione deluxe liquida in due rapidi set JJ Wolf e raggiunge il secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023. Match da incorniciare per il tennista azzurro, che ha dominato dal primo all’ultimo 15 tanto da prevalere con un netto 6-2 6-2 in 1h20′ di gioco. Pur non avendo servito tante prime, Arnaldi è stato estremamente efficace con i fondamentali, specialmente con il dritto, ed ha tirato fuori vincenti da ogni dove, creando enormi difficoltà al suo avversario. Wolf ha fatto il possibile, ma non è riuscito a procurarsi neppure una palla break e, nel complesso, non ha mai dato l’impressione di poter impensierire Matteo. Prosegue dunque la splendida stagione del tennista sanremese, che ritocca ulteriormente il proprio best ranking, avvicinandosi alla top 40. Al secondo turno in quel di Pechino, infine, sfiderà il vincente del match Jarry-Tsitsipas.

CRONACA – Avvio fantastico per Arnaldi, che strappa la battuta al suo avversario già nel terzo gioco e consolida il break di vantaggio in scioltezza. L’azzurro vincerà addirittura i primi 15 punti giocati al servizio, vedendo la striscia interrompersi proprio sul set point. Poco male per Matteo, che in virtù di un altro break arrivato nel settimo gioco incrementa il proprio vantaggio e poi chiude senza difficoltà per 6-2. A senso unico anche la seconda frazione, in cui Wolf viene travolto dalla potenza e dalla profondità dei colpi del suo avversario, precipitando in un batter d’occhio sotto 4-0. Lo statunitense riesce finalmente a sbloccarsi, ma l’inerzia del match è ormai dalla parte di Arnaldi, il quale continua a martellare fino alla fine e trionfa sempre per 6-2.