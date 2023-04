Atp Barcellona 2023, Musetti incanta ancora e rimonta Norrie: ai quarti nuovo derby con Sinner

Lorenzo Musetti, dopo la vittoria contro Novak Djokovic a Montecarlo, incanta ancora battendo in rimonta il britannico Cameron Norrie mediante il punteggio di 3-6 6-4 6-1 nel match valevole per il terzo turno del torneo Atp di Barcellona 2023. Una prova di forza e qualità quella messa in scena dal tennista toscano, che adesso ai quarti di finale proverà a vendicarsi nel derby azzurro contro Jannik Sinner, remake dell’incontro andato in scena una settimana fa a Montecarlo.

PRIMO SET

Dopo i primi due turni di servizio filati via regolarmente, Lorenzo spinge subito sull’acceleratore conquistando tre palle break e strappando il servizio al rivale. La reazione del britannico, però, non si fa attendere tanto che nel gioco successivo mette a referto il contro-break e ristabilisce la parità. Norrie alza il livello e crea molte difficoltà al tennista toscano, che qualche minuto più tardi incassa il secondo break consecutivo ad opera dell’avversario. Il numero 13 del mondo, dunque, vola sul 5-2 e, nonostante l’azzurro dia un piccolo segnale di ripresa tenendo il servizio, Cameron non ha alcun problema nel portare a casa il primo set con lo score di 6-3.

SECONDO SET

Nel secondo parziale, dopo un intervento del fisioterapista per controllare il gomito di Musetti, i primi game volano via abbastanza velocemente, almeno fino al quinto gioco: in questa fase l’azzurro è costretto ad annullare una palla break al suo avversario. Nel game seguente anche Norrie finisce ai vantaggi, ma difende il proprio turno di battuta senza concedere palle break. Il momento più delicato del match per Lorenzo arriva nel nono game, quando il britannico guadagna due palle break. Anche in questo caso il toscano si salva con grande tenacia e, in seguito ottiene le prime palle break del set: alla prima occasione Musetti concretizza il set-point imponendosi 6-4.

TERZO SET

Lorenzo Musetti, galvanizzato dalla rimonta, inizia il terzo set nel miglior modo possibile mantenendo il servizio e piazzando un ottimo break a zero, che mette incredibile pressione al britannico. Norrie accusa il colpo e fa molta fatica a reagire, infatti non trova più la maniera di creare pericoli nei turni di servizio dell’azzurro. Il classe 2002 consolida il suo vantaggio salendo sul 4-1, ma non si accontenta e mette a segno un doppio break pesantissimo nell’economia della sfida. Nel game successivo ci sono due match-point per Musetti che, alla seconda chance, vince la partita con il punteggio di 3-6 6-4 6-1.