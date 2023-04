Spezia, Semplici: “Sto iniziando ad intravedere lo stile e la mentalità che voglio”

Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della Spezia, prima del match contro la Sampdoria. “Sto iniziando ad intravedere lo stile e la mentalità che voglio dare alla squadra. Voglio analizzare le cose e lavorarci sopra quotidianamente, come facciamo sempre, non lavorando solo sugli errori. Quanto fatto fino ad oggi è stato buono in alcune partite, meno in altre”. Il tecnico bianconero ha poi proseguito: “Mi sembra che stiamo aggiustando il tiro, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Abbiamo trovato equilibri giocando con il 4-3-3, poi durante la gara vediamo lo sviluppo”.

E sull’infermeria: “Zurkowski ha avuto una ricaduta e non sarà della gara. Gli indisponibili sono sempre gli stessi, ritorna invece Bastoni”. Semplici ha poi concluso: “Pensiamo sempre alla maglia e ai nostri tifosi. Siamo una squadra ambiziosa, lottiamo per la salvezza ma dobbiamo guardare davanti e tralasciare tanti aspetti negativi”.