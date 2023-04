Atp Barcellona 2023, Musetti cede a Tsitsipas: il greco è in finale

Il primo finalista dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (terra rossa) è Stefanos Tsitsipas. Il greco si conferma la bestia nera di Lorenzo Musetti e lo batte per la quarta volta su quattro. 4-6 7-5 3-6 il punteggio del match, durato 2h28′ e pieno di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla lunga, tuttavia, la maggiore esperienza e il cinismo del greco fanno la differenza, consentendogli di tornare in finale in Catalogna per la terza volta in carriera. Esce comunque a testa più che alta il carrarino, che non sfigura affatto alla sua prima semifinale stagionale e dimostra di poter fare partita alla pari contro uno dei migliori al mondo sulla terra battuta. A contendere il titolo a Tsitsipas sarà il vincente del match Alcaraz-Evans.

PRIMO SET – L’inizio di partita è fortemente condizionato dal vento che infastidisce i due giocatori e ne sporca le traiettorie. Musetti sembra adattarsi meglio con il suo tennis vario e nel terzo game strappa la battuta a Tsitsipas portandosi sul 2-1. La reazione del tennista greco è però immediato e con un grande passante di diritto impatta sul 2-2. Nel settimo gioco Lorenzo prende il coraggio a due mani, viene avanti e chiude con un grande doppio smash che gli vale il secondo break della sua partita. Ma ancora una volta il controbreak è immediato e stavolta il greco alza i giri del motore portandosi prima in vantaggio sul 5-4 e poi firmando il terzo games di fila che gli vale la conquista della prima frazione di gioco con il punteggio di 6-4.

SECONDO SET – Ad inizio della seconda frazione di gioco arriva la reazione del tennista azzurro che, nel secondo gioco, riesce nuovamente a strappare il servizio a Tsitsipas che aveva annullato le precedenti due palle break con due serve and volley sulla seconda palla. Musetti riesce a tenere il vantaggio sino al sesto gioco quando Tsitsipas si rifà nuovamente sotto ed impatta sul 3-3. Il greco sembra determinato a chiuderla in due set e gioca con grande attenzione in risposta, procurandosi due palle break sul 4-3 e un match point sul 5-4. Lorenzo tuttavia non molla e resiste, per poi andare all’attacco e prendersi il break nell’undicesimo gioco. Nel momento di chiudere, nonostante vada sotto 15-30, non si disunisce e la spunta per 7-5, forzando il terzo parziale.

TERZO SET – L’inerzia del match è dalla parte dell’azzurro, che prova ad approfittarne e si procura una palla break in apertura. Tsitsipas, però, non è numero cinque del mondo per caso e lo dimostra, prima tenendo la battuta ai vantaggi e poi strappandola all’avversario nel game seguente. La partita sembra ormai finita quando il greco ottiene anche un secondo break e vola sul 4-0, ma Musetti è bravo a restare sul pezzo e approfittare di un passaggio a vuoto dell’avversario per recuperare uno dei due break di svantaggio. Nel finale, però, Tsitsipas non concede più nulla e, grazie a due turni di servizio tenuti a zero, prevale per 6-3.