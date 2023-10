LIVE – Fiorentina-Cukaricki, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di oggi, mercoledì 25 ottobre, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano terrà la conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Cukaricki, match della terza giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. La squadra viola ha bisogno dei tre punti nel suo percorso verso il primo posto del gruppo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

14:30 – Finisce la conferenza di Italiano.

14:25 – Italiano: “Ikoné deve migliorare in fase di finalizzazione e deve avere più voglia di fare gol. Non gli piace giocare a sinistra, preferisce convergere al centro da destra. Sa che può essere utile anche a sinistra. Ha caratteristiche uniche nella nostra squadra. Maxime Lopez è un ragazzo molto intelligente, sta iniziando a entrare nelle dinamiche di squadra. Non ha avuto molto minutaggio, ma avrà le sue occasione e domani sarà titolare a centrocampo”.

14:20 – Italiano: “In questo momento siamo dentro a tutte e tre le competizioni e ci teniamo a onorarle entrambe. Il sogno è quello di vincere un trofeo. In campionato vogliamo fare bene e l’obiettivo sarebbe migliorare i risultati degli ultimi anni. Non ci precludiamo nessun traguardo”.

14:18 – Terracciano: “Penso solo al lavoro quotidiano e giocare partita dopo partita senza perdere tempo alle voci di mercato”.

14:10 – Italiano: “Domani saranno fuori Bonaventura e Biraghi, Ikonè ieri si è allenato e speriamo torni in condizione. Per il resto saranno tutti a disposizione. Beltran è un attaccante che sa giocare molto bene nella zona centrale. Non ha le caratteristiche per giocare esterno. Le nostre prime punte inizieranno a segnare di più. Kayode sta facendo gli straordinari e non può giocarle tutte. Faremo giocare delle partite a Pierozzi, che è un giovane molto promettente”.

14:07 – Italiano: “Sono convinto che saremo molto più convinti e cinici in fase realizzativa. I ragazzi devono essere più cattivi negli ultimi 10 metri. Serve una crescita caratteriale e mentale. Nel secondo tempo con l’Empoli abbiamo fatto troppi errori individuali e se non chiudiamo le partita poi le andiamo a perdere”.

14:06 – Terracciano: “Dobbiamo cancellare il ko di Empoli, quello che ci siamo detti resta dentro lo spogliatoi. L’attenzione è verso la partita di domani. Dopo una sconfitta è giusto che ci siano malumori. Non ci esaltiamo nei momenti positivi e non ci buttiamo giù in quelli negativi”.

14:03 – “Stiamo bene, dobbiamo pensare al campo e ai ragazzi. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme.Il Cukaricki è una squadra giovane e interessante, non escono mai dalla partita. Dobbiamo fare punti pesanti.

14:03 – Ecco Italiano.

14:00 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la conferenza di Italiano.