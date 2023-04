Assoluti nuoto Riccione 2023: ok Martinenghi e Ceccon, non deludono Quadarella e Scalia

Secondo giorno di Campionati Italiani Assoluti primaverili 2023 di nuoto, in programma a Riccione, e tanti protagonisti in vasca a caccia del pass per i Mondiali di Fukuoka, in Giappone (23-30 luglio). La mattinata di venerdì 14 aprile è stata dedicata alle batterie in vista delle gare che si disputeranno nel tardo pomeriggio.

Si è cominciato dai 50 dorso donne, con i migliori tre tempi arrivati tutti dall’ultima batteria. La migliore è stata Silvia Scalia in 28.06, seguita da Costanza Cocconcelli (28.18) e Anita Gastaldi (28.38). Nei 50 farfalla uomini, invece, ha brillato Federico Burdisso, capace di nuotare in 23.58. Alle sue spalle Codia e Izzo, entrambi sotto il 24′. A seguire è stato il turno dei 100 farfalla donne, guidati da Ilaria Bianchi (59.02), seguita dalla giovane Giulia D’Innocenzo (59.10). Nei 100 dorso uomini, invece, è arrivata la conferma di Thomas Ceccon, autore del miglior tempo (54.31) e capace di staccare tutti i rivali di oltre un secondo.

Nei 200 rana donne è stata invece Lisa Angiolini a prevalere con il crono di 2’26.11, davvero strepitoso se paragonato a tutti gli altri (la seconda migliore è stata Francesca Fangio in 2’30.03). Senza storia i 100 rana uomini, in cui Nicolò Martinenghi ha fatto registrare il tempo migliore (59.53). Oltre a lui, capaci di scendere sotto il minuto solamente Simone Cerasuolo (59.71) e Federico Poggio (59.75). Infine, nei 200 stile libero donne non poteva non lasciare la firma Simona Quadarella, protagonista in 2’00.07. Alle sue spalle la sorprendente Giulia Vetrano, classe 2005, in 2’00.49