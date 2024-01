Italia-Usa oggi in tv: orario e diretta streaming Preolimpico hockey prato femminile 2024

Sta per terminare l’attesa per Italia-Usa, partita valevole per il girone B del torneo preolimpico di hockey su prato femminile di Ranchi 2024, in programma tra sabato 13 e venerdì 19 gennaio. Le ragazze allenate da Andres Mondo, dopo la sconfitta all’esordio contro la Nuova Zelanda, vanno a caccia di una grande prestazione per rilanciarsi nella lotta per il passaggio del turno. Le azzurre devono vedersela con la compagine a stelle e strisce, reduce dal successo di misura contro le padrone di casa dell’India. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di domenica 14 gennaio alla Marang Gomke Jaipal Sing Hockey Stadium di Ranchi, in India. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Usa del preolimpico di Ranchi 2024, che mette in palio tre pass per Parigi.

STREAMING E TV – La partita Italia-Usa del Preolimpico femminile 2024 di hockey su prato sarà visibile in diretta streaming su watch.hockey, piattaforma a cui è possibile accedere previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.