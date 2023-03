Naufragio Crotone, tra le vittime anche la capitana della nazionale pakistana di hockey

di Mattia Zucchiatti 53

Si chiamava Shahida Raza, 27 anni, capitana della nazionale di hockey femminile ed è tra le vittime accertate del naufragio di migranti al largo di Crotone. Lo ha annunciato la stessa Federhockey pakistana, che in una nota “esprime le condoglianze alla famiglia” dell’atleta. Stando ai media locali, avrebbe pagato 4.000 dollari per salire sulla barca. Come riporta il quotidiano The Tribune, Shahida era madre di una bambina, ma la figlia non ha partecipato al viaggio della morte.