Manchester City, Guardiola interrompe la conferenza: “Vado a bere vino con Pearson” (VIDEO)

“Nigel Pearson mi ha invitato a bere un bicchiere di vino, ho accettato ed è per questo motivo che devo lasciarvi”. Con queste parole il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha interrotto l’intervista dopo la vittoria dei Citizens sul Bristol City. Pearson, classe 1963, allena i Robins da due stagioni e ieri ha subito un pesante 3-0 in FA Cup. Una sconfitta che non gli ha impedito di voler passare un po’ di tempo con l’allenatore catalano, che ha subito accettato. “So quanto è difficile giocare in Championship, con tutte quelle partite. Ma Nigel ha grande esperienza ed è un piacere vederlo”, le parole di Pep, prima di alzarsi e rispondere all’invito.

Pep Guardiola: “He [Nigel Pearson] invited me for a glass of wine, which of course I accepted, and that’s why I have to leave!” 😂🍷 @BBCSport pic.twitter.com/iGX7DYbKgr

— City Xtra (@City_Xtra) March 1, 2023