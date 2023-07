Europei hockey su pista : l’Italia esce in semifinale, passa la Spagna ai rigori

L’Italia si ferma in semifinale agli Europei di hockey su pista. Gli azzurri cedono alla Spagna 7-4 ai calci di rigore e mancano per un soffio la finale. I ragazzi di Alessandro Bertolucci, non sfigurano contro gli iberici, favoritissimi per la vittoria finale e riescono a portare la Spagna ai calci di rigore, dove ad avere la meglio sono le Furie Rosse. Nella giornata di domani, alle 18.30, in palio il bronzo contro la Francia.