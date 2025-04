L’Italia apre con una vittoria il Mondiale Divisione I Gruppo A, di scena in Romania. Nella prima gara, di scena alla Sepsi Arena di Sfantu Gheorghe, gli azzurri hanno superato con un rotondo 4-1 il Giappone che vale i primi tre punti. Il grande protagonista del match è Tommy Purdeller, autore di due goal e un assist che lo hanno consacrato come migliore in campo. Di Ierullo (prima rete in Nazionale) e Tedesco le altre due marcature, mentre tra i pali prestazione solida da parte di Davide Fadani, che chiude con il 94,7%. Domani si torna sul ghiaccio per la seconda giornata, che vede in programma alle ore 11:30 la sfida con l’Ucraina.

La cronaca del match

Partenza lanciata per gli Azzurri, che sfruttano subito una superiorità numerica per sbloccare il match dopo appena 2’25”: il tiro di Pietroniro viene respinto da Narisawa, ma sul disco si avventa Tommy Purdeller, che insacca con freddezza per l’1-0. L’Italia mantiene l’inerzia e continua a spingere, mentre il Giappone prova a rispondere in contropiede: in un paio di occasioni gli attaccanti nipponici riescono a creare scompiglio davanti a Fadani, che però si fa trovare pronto.

Al minuto 7:33 arriva il raddoppio azzurro: splendida imbucata di Misley per Alex Ierullo, che tutto solo davanti alla porta non sbaglia e firma il 2-0. La reazione giapponese non si fa attendere: Suzuki sfiora il gol con un tiro dallo slot che esce di poco. Dall’altra parte, Di Tomaso potrebbe calare il tris su invito di Gazley, ma il suo tiro è troppo centrale. Il primo periodo si chiude con un netto predominio italiano: 12 tiri a 3 e doppio vantaggio.

Secondo e terzo periodo

Nel periodo centrale il Giappone parte forte, mettendo subito alla prova i riflessi di Fadani, autore di due interventi di istinto. L’Italia si ritrova poi in inferiorità, ma sfiora comunque il gol con Mantenuto, bravo a recuperare un disco ma impreciso nella finalizzazione. È ancora Fadani a tenere a galla i suoi con due parate straordinarie, prima su una giocata individuale di Yu Sato, poi sul tiro ravvicinato di Teruto Nakajima.

Ristabilita la parità numerica, gli Azzurri colpiscono un palo con Saracino e poi, al 27:11, trovano il 3-0 con una gran giocata: Frycklund serve Purdeller nello slot, che non sbaglia e firma la doppietta personale. L’Italia torna a dominare il ghiaccio e crea altre occasioni con Gazley, Tedesco e Misley, fermati solo da un ottimo Narisawa. Al 36:23 Purdeller si mette ancora in evidenza: parte in velocità, salta un avversario e serve un assist perfetto per Daniel Tedesco, che fa 4-0. Il Giappone reagisce subito e accorcia in powerplay al 37:53 con Hanzawa, servito da Nakajima.

Nel terzo tempo i nipponici partono forte, approfittando di un’altra superiorità numerica, ma non riescono a sfondare la difesa azzurra. Fadani è ancora decisivo con due ottime parate su Takagi e Yu Sato. Nel finale, il Giappone tenta il tutto per tutto togliendo il portiere per inserire il sesto uomo di movimento, ma il risultato non cambia più: finisce 4-1 per l’Italia.