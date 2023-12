Hockey ghiaccio, Austrian Cup 2023: Italia sconfitta 3-1 in semifinale dalla Polonia

Sconfitta in semifinale contro la Polonia per l’Italia dell’hockey su ghiaccio nella Austrian Cup in corso di svolgimento a Klagenfurt. Gli azzurri non riesce a sfruttare al meglio l’essersi portati in vantaggio con la rete di Colli, cedendo alla fine con lo score di 3-1. Alla marcatura di Colli, i polacchi hanno risposto prima con Jeziorski e poi con Krezolek. A chiudere i conti ci pensa invece Dziubinski, che insacca a porta vuota. Domani la Nazionale azzurra affronterà la perdente del match di stasera tra l’Austria padrona di casa e l’Ungheria.