Genoa-Juventus, i convocati di Allegri: 23 gli uomini a disposizione del tecnico bianconero

L’anticipo della sedicesima giornata parlerà di Genoa e di Juventus che si scontreranno in quel di Marassi. I bianconeri vorranno mettere ancora di più pressione all’Inter attesa dall’ostico passaggio in quel di Roma contro la Lazio. Il tecnico della Vecchia Signora ha deciso di contare su 23 elementi, quindi convocati per la sfida di Marassi contro il Genoa di Gilardino.

Questi l’elenco completo: 1 Szczesny, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 27 Cambiaso, 36 Perin, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende.