Russia, Ministro dello Sport: “No alla politica nello sport, tutti i paesi devono avere i propri simboli”

Il Ministro dello Sport russo, Oleg Matytsin, ha parlato della politicizzazione dello sport, esprimendo la sua contrarietà in merito. Queste le sue parole, durante la cerimonia d’apertura dei Campionati mondiali femminili di pugilato a Nuova Delhi: “Dobbiamo proteggere il Movimento olimpico da qualsiasi tipo di pressione politica per proteggere i valori olimpici fondamentali, lo sport, l’unita’, l’integrita’ e l’amicizia. Penso che per ogni Paese sia importante presentare tutti i suoi simboli, inclusa la bandiera. Siamo contrari a qualsiasi politicizzazione e discriminazione”.