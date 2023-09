Piqué risponde alle (nuove) accuse di Shakira: “Sono un toro, non riuscirà a sconfiggermi”

Non si placa la vendetta di Shakira, che a suon di canzoni sta continuando a screditare il suo ex compagno Gerard Piqué. La popstar colombiana non le ha mandate a dire neppure nell’ultimo singolo, ‘El Jefe’, in cui ha attaccato sia l’ex calciatore che il padre di quest’ultimo. Malgrado la situazione tutt’altro che piacevole, Piqué non ha perso le staffe e sui suoi profili social ha lanciato un messaggio diretto proprio a Shakira. “Mentalmente sono un toro, nessuno riuscirà a sconfiggermi” ha detto.