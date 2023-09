Barcellona, Xavi: “Il rinnovo è pronto da giorni, l’annuncio arriverà presto”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo, ha parlato del suo imminente rinnovo di contratto: “Il rinnovo è pronto da giorni, l’annuncio arriverà presto. L’avevo detto che era tutto fatto. Quando siamo arrivati, le circostanze erano difficili e se vediamo dove siamo ora, la sensazione è che la situazione è migliorata. Ma questa deve essere la stagione dei risultati e del gioco. Sento il sostegno del presidente, soprattutto nei momenti brutti, ho grande fiducia ma bisogna restare umili perché le cose possono cambiare in qualsiasi momento. Questo è il Barcellona, le aspettative sono enormi. Magari succedesse, ne sarei felicissimo, ma 15 anni è un obiettivo molto difficile da raggiungere”.

Xavi ha poi fissato gli obiettivi per questa lunga stagione: “Sicuramente non si vince con le parole. Andiamo passo per passo, cercando di restare a questi livelli in termini di gioco e risultati, poi parleremo. Fare pronostici non serve a nulla”.