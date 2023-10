Atalanta, gruppo di tifosi verso Graz fa tappa a Maribor per salutare e celebrare Josip Ilicic (FOTO)

Josip Ilicic ha regalato innumerevoli emozioni ai tifosi dell’Atalanta e questi ancora una volta dimostano l’affetto nei confronti del talentuoso calciatore sloveno. Un gruppo di supporters nerazzurri in viaggio verso l’Austria, dove a Graz la squadra orobica sfiderà lo Sturm in Europa League, ha infatti deciso di fare tappa a Maribor per rendere omaggio all’ex numero 72. ‘Per quei tocchi così magici che ci hanno fatto venire i brividi, grazie Ilicic’, recita uno striscione. Poi abbracci, sorrisi, selfie e una foto di gruppo prima di riprendere il percorso verso Graz. Il calciatore ha poi pubblicato un post su Instagram ringraziando la sua ex tifoseria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josip Ilicic Jojo (@ilicic72)