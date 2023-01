Dalla Spagna: crisi tra Ronaldo e Georgina, insieme solo per convenienza

Secondo Telecinco, emittente autorevole in Spagna, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbero attraversando un periodo di crisi della coppia. I due, sempre uniti sui social e sui riflettori, sarebbero in realtà ai ferri corti e il loro rapporto sarebbe di facciata, proseguendo soltanto per i contratti e gli impegni pubblicitari dal valore di milioni e milioni di euro che verrebbero meno in caso di rottura. Alla base della crisi potrebbe esserci anche la scelta di trasferirsi in Arabia Saudita da parte di CR7, destinazione secondo i media iberici sgradita alla sua compagna.