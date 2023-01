World Darts Championship, epico leg perfetto di Smith: Van Gerwen si arrende (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

Incredibile alla finale dei World Darts Championship di freccette, l’atto conclusivo tra Smith e Van Gerwen. Il terzo leg del secondo set potrebbe passare alla storia come uno dei più spettacolari di sempre, visto che Smith chiude con nove frecce, dunque mettendo a referto il cosiddetto leg perfetto, mentre l’olandese c’era andato vicino in una sfida clamorosa di 180 e affini: otto frecce perfette per lui, ma sbaglia la nona, ci pensa il britannico. In alto ecco il video.