Ryder Cup, Montali: “L’obiettivo del nostro progetto resta la crescita del golf in Italia”

Il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali, nel corso della cerimonia di annullo del francobollo dedicato alla competizione in corso al Marco Simone Golf & Country Club, ha espresso la propria soddisfazione per la manifestazione che si sta svolgendo a Roma: “Stamattina era la nostra prova del fuoco, è andata come abbiamo visto tutti: alle 4.30 di mattina c’era già tantissima gente in fila per entrare al Marco Simone, e dopo c’è stata la corsa per arrivare al campo. L’obiettivo principale del progetto Ryder resta la crescita e lo sviluppo del golf nel nostro Paese; ci sono progetti per le donne, per le scuole, per i disabili, per far avvicinare quanta più gente possibile. Non siamo un paese dal profilo golfistico, lo dobbiamo diventare. Il vero termometro e la vera eredità li avremo dopo la manifestazione”.

Il dirigente della Federgolf ha anche colto l’occasione per fare i complimenti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello stato, e a Poste Italiane per la realizzazione della moneta e del francobollo celebrativi della Ryder Cup 2023. Oggetti non solo simbolici, “ma che rappresentano molto di più”, ha concluso Montali.