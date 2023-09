Ryder Cup 2023, Jon Rahm da non credere: eagle alla 18 per il 6-1 Europa (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il protagonista della prima giornata di Ryder Cup 2023 non può che essere Jon Rahm. Se l’Europa ha quattro punti di vantaggio ai danni degli Usa, il merito è in parte del talento spagnolo, che nel finale di giornata ha incantato il pubblico romano. Dopo un inaspettato eagle alla 16, Rahm ha trovato un altro eagle alla buca 18, regalando al suo team quel miracolo necessario per pareggiare il match e portarsi sul 6-1. Un colpo da vedere e rivedere che ha sorpreso persino Rahm, il quale si è portato la mano in faccia, come a voler piangere ma anche a stropicciarsi gli occhi per assicurarsi che sia accaduto davvero. Di seguito il video della magia dello spagnolo.