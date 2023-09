Ryder Cup 2023, Zach Johnson: “Non siamo favoriti”

Il 29 settembre 2023 avrà inizio la Ryder Cup 2023 che vedrà contrapposti Team USA capitanato da Zach Johnson e Team Europe capitanato da Luke Donald. A tal proposito, il capitano statunitense, nella conferenza stampa tenutasi al Marco Simone Golf & Country Club, ha rilasciato dichiarazioni chiare attaccando i media con l’intento di allentare la pressione mediatica sulla sua nazionale. Le sue parole: “I Media ci considerano favoriti? Loro sanno tutto (ride, ndr). I media possono dire quello che vogliono. Sicuramente sanno di cosa parlano. Ma a me non mi interessano questi rumors, noi non siamo favoriti”.