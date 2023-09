Empoli-Salernitana, i convocati di Sousa: torna Boulaye Dia

Paulo Sousa perde Chukwubuikem Ikwuemesi, ma ritrova Boulaye Dia. Dopo il caso di mercato negli ultimi giorni di sessione estiva, c’è anche l’attaccante senegalese tra i giocatori a disposizione del tecnico della Salernitana per la sfida di domani in casa dell’Empoli. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani. Oltre ad Ikuemesi (lesione muscolare di basso grado a carico dell’adduttore destro), rimane ai box anche Coulibaly.

I convocati

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Stewart, Tchaouna.