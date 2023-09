Ryder Cup 2023: cena a Roma per la squadra americana alla Taverna Trilussa

Sbarcata a Roma in vista della Ryder Cup 2023, la squadra americana di golf ha cenato nello storico ristorante Taverna Trilussa, assaggiando i piatti tipici. Dopo un antipasto a base di salumi e formaggi, il team capitanato da Zach Johnson si è gustato un tris di primi tra amatriciana, ravioli alla mimosa e cacio e pepe, insieme a focaccia con stracciatella e tartufo.

“Sono impazziti di gioia per la cena, soprattutto quando gli abbiamo servito la pasta alla amatriciana direttamente in padelle calde. Hanno bevuto un vino del Lazio e in loro ho trovato simpatia e umiltà” ha spiegato Massimo Pirola, proprietario del ristorante, all’ANSA. L’uomo ha poi aggiunto: “Quando ho detto loro che eravamo orgogliosi di averli nel nostro locale, il capitano si è quasi commosso e i giocatori mi hanno abbracciato. Hanno dimostrato di essere persone semplici“. Per l’occasione, l’intera zona di Trastevere è stata liberata e alcune ore prima della cena si sono presentati al locale addirittura due cani dell’unità antiterrorismo, ha infine rivelato Pirola.