Moto3, GP San Marino Misano 2023: risultati e classifica, vince Alonso su Masia

David Alonso (GasGas) ha vinto la gara della Moto3 del Gran Premio di San Marino a Misano, l’appuntamento sull’iconica pista italiana che ha dato vita a una vera e propria battaglia a quattro tra Oncu, Masia, Alonso e Munoz, gli stessi protagonisti della gara di Barcellona, con la clamorosa battaglia nell’ultimo giro che premia il colombiano, tre vittorie nelle ultime quattro per il baby talento che ora lotta per il Mondiale, quindi Masia e Oncu, che deve rammaricarsi per l’errore nelle curve conclusive. Holgado resta leader della classifica ma sorprendentemente fuori dai punti e dunque i rivali accorciano sensibilmente. Di seguito ecco l’ordine di arrivo.

