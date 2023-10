Ryder Cup 2023, Cantlay: “Nessun problema con McIlroy, mi sono congratulato con lui

“Avete intenzione di farmi altri domande sulla mia scelta di giocare senza cappello?”. E’ questa la risposta stizzita di Patrick Cantlay, golfista del Team Usa reduce dalla sconfitta in Ryder Cup, dopo che i giornalisti in conferenza stampa gli avevano chiesto se la motivazione di giocare senza cappello fosse una protesta contro la mancanza di premi in denaro nel torneo oppure ci fossero altre motivazioni: “Avete letto su Twitter che domani mi sposo e non ho indossato il cappello per non avere il segno dell’abbronzatura? Beh, domani mi sposo, sono molto eccitato”. “Problemi con McIlroy? Mi sono solo congratulato con lui, ha giocato in maniera fantastica questa settimana, è un giocatore incredibile. Viviamo entrambi nel sud della Florida e ogni tanto giochiamo a golf insieme”.