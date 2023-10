Formazioni ufficiali Roma-Frosinone, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Roma-Frosinone, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024. 5 punti in 6 partite sono troppo pochi per i giallorossi, reduci dal sonoro ko di Genova, che non possono più sbagliare. In visita all’Olimpico arriva la sorpresa del campionato, il Frosinone di Di Francesco, che vuole continuare a stupire. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 1 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-FROSINONE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Lukaku. All. Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Monterisi, Mazzitelli, Barrenechea; Baez, Soulé, Cuni. All. Di Francesco