LIV Golf 2024, Jon Rahm punta sulla storia romana: il suo team si chiamerà Legio XIII

“Legio XIII”. Come spiegano i media spagnoli, si chiamerà così la squadra (non a caso la tredicesima del circuito) guidata da Jon Rahm nella Liv Golf 2024, la Superlega araba. Il campione basco non ha nascosto la sua passione per la storia e ha scelto di omaggiare una delle legioni romane più famose. Conosciuta anche come Legio XIII Gemina, fu creata da Giulio Cesare nel 57 a.C. e divenne la prima a passare il Rubicone il 10 gennaio del 49 a.C. Il simbolo della Legione è inoltre un leone. Non una coincidenza, per chi è conosciuto come il ‘Leone di Barrika’. Il primo compagno di squadra di Jon Rahm dovrebbe essere Kieran Vincent, golfista dello Zimbabwe che lo scorso aprile ha vinto il suo primo torneo da professionista sull’Asian Tour, l’International Series Vietnam. Tra i nomi potrebbe esserci anche quello del sudafricano Christo Lamprecht.