Nuova avventura per Ola Solbakken. Dopo il trasferimento estivo all’Olympiakos, ora l’attaccante norvegese è pronto per il Giappone. L’AS Roma ha ufficialmente annunciato l’accordo con l’Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo del calciatore norvegese. Il club “augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Giappone”.