Golf, Woods: “Non ho più dolore alla caviglia, continuerò a gareggiare finché sarò in grado di vincere”

“Sono curioso, come tutti, di vedere qual è il mio stato di forma attuale. Il mio gioco è sicuramente arrugginito, non ho più dolore alla caviglia ma i problemi alla gamba destra restano e si fanno sentire”. Queste le parole di Tiger Woods a due giorni dall’Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour in programma dal 30 novembre al 3 dicembre alle Bahamas. “D’ora in poi l’obiettivo è quello di tornare a giocare un torneo al mese. Adoro competere, quando arriverà il momento in cui capirò che non sarò più in grado di vincere, mi farò da parte. C’è troppo da fare adesso sul PGA Tour per pensarci, vedremo in seguito”.