Real Madrid-Napoli: Ancelotti convoca Theo Zidane, il figlio di Zizou

Emergenza totale a centrocampo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha così deciso di convocare Theo Zidane, il figlio di Zinedine, per la sfida di Champions League contro il Napoli. Centrocampista duttile, classe 2002, il giovane figlio d’arte gioca nella squadra B delle merengues, il Castilla, e ha già all’attivo tredici presenze stagionali. Qualora dovesse scendere in campo, sarebbe una serata storica: con la maglia dei blancos, infatti, avrebbero giocato quattro Zidane, infatti hanno già indossato la camiseta blanca Zizou e altri due suoi figli, Enzo e Luca.