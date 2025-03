Viktor Hovland torna a vincere nel PGA Tour dopo quasi due anni. Il golfista norvegese ritrova la gioia nel massimo circuito con il trionfo nel Valfspar Championship. Il nativo di Oslo difende la prima posizione nell’ultima giornata e chiude con un totale di 11 colpi sotto il par. Battuto di un colpo lo statunitense Justin Thomas, che manca il par alla 18 e termina con -10 non riuscendo nell’ex aequo con lo scandinavo. Jacob Bridgeman si trovava in testa insieme a Hovland all’inizio dell’ultima tornata, ma chiude terzo a -9 con una delle performance solide della sua carriera. Al quarto posto sono appaiati in tre: ci sono Billy Horschel, Ryo Hisatsune e Bud Cauley, che mette giù un -5 nell’ultimo giro e si appaia allo statunitense e al giapponese con -8. In settima piazza lo statunitense Davis Riley (-7). Tutti insieme all’ottavo posto gli irlandesi Seamus Power e Shane Lowry e il canadese Corey Conners con -6. Il numero 3 del mondo Xander Schauffele scivola fuori dalla top ten e non va oltre il 12° posto con un complessivo di -5. Sesto torneo su 12 del PGA Tour 2025 che finisce nelle mani di un giocatore europeo. Gli altri titoli sono stati sollevati da Rory McIlroy (Irlanda del Nord), due volte, Ludvig Aberg (Svezia), Thomas Detry (Belgio), Sepp Straka (Austria) e Hovland oggi.