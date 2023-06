Golf, Us Open 2023: primo major per Wyndham Clark, McIlroy è secondo

Un po’ a sorpresa è Wyndham Clark il vincitore dell’edizione n°123 dello Us Open, andata in scena presso il North Course del Los Angeles Country Club. Primo successo major per il 29enne di Denver, uscito vincitore da un testa a testa contro Rory McIlroy, che ancora una volta va vicino al ritorno al successo in uno dei 4 major a distanza di nove anni dall’ultima volta, ma senza riuscire nell’impresa. Lo score finale dello statunitense è di -10 con un totale di 270 colpi, uno in meno rispetto all’irlandese che sale sul secondo gradino del podio. La terza posizione è andata ad un altro dei favoriti della vigilia, ovvero Scottie Scheffler, più staccato a -3 con 273 colpi. Decima posizione per il leader del rankig mondiale Jon Rahm.