Spagna-Croazia, de la Fuente: “Orgoglioso dei ragazzi, sono sicuro arriveranno altri titoli”

“Ho detto ai ragazzi di stare calmi, che ero molto orgoglioso di loro e che avevano fatto un ottimo lavoro. In questo momento sono molto felice per tutti e sono sicuro che arriveranno altri titoli”. Lo ha dichiarato ai microfoni di La1 commissario tecnico della Spagna, Luis De la Fuente, dopo il trionfo della sua nazionale in Nations League. Gioia condivisa anche con il il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales: “Abbiamo sofferto molto ma questo vale per tutti, c’era bisogno di una soddisfazione di questo tipo. Voglio ringraziare i tifosi perché senza di loro sarebbe impossibile, così come Luis Enrique e il suo staff tecnico checi hanno portato qui. È una parte molto importante di tutto questo. Luis De La Fuente ha finito l’opera”.