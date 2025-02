Anno 2011: Luke Donald veniva incoronato come ‘Player of the Year’, Rory McIlroy vinceva il suo primo Major, Keegan Bradley riceveva il premio di ‘Rookie of the Year’ del PGA Tour. Mentre il golf mondiale doveva ancora scoprire i nomi di Jon Rahm e Scottie Scheffler, il 12 febbraio 2011 nasceva Daniil Sokolov. Cittadino russo, nato in Corea del Sud, trasferito prima a Tokyo, poi, all’età di 5 anni, in Qatar con i suoi genitori, il golfista 13enne ha giocato oggi il primo round del torneo del DP World Tour, il Commercial Bank Qatar Masters. Non è peraltro la sua prima partecipazione, visto che già lo scorso anno prese parte al Qatar Masters all’età di 12 anni, venendo eliminato al taglio.

“Una grande settimana, sono emozionato di prendere parte al mio secondo torneo del DP World Tour”, ha scritto su Instagram il 13enne, che ha iniziato a giocare a golf all’età di 6 anni. Oggi già fa incetta di sponsor ed è rappresentato dal gruppo Modest!, diretto dal cantante degli One Direction, Niall Horan, grande appassionato di golf. Alla base c’è un talento che non è sfuggito agli addetti ai lavori. Nel suo curriculum anche un torneo del World Amateur Golf Ranking, il Jordan Junior Open, vinto nel maggio 2024, mentre lo scorso novembre ha partecipato all’International Series in Qatar, dove erano presenti golfisti del calibro di Patrick Reed, Louis Oosthuizen e Charl Schwartzel.

Oggi si è presentato nuovamente sul teeing ground del Commercial Bank Qatar Masters chiudendo con lo score di 75 colpi (+3). La partenza è ottima: realizza due birdie alla seconda e alla quarta buca. Poi l’emozione inizia a giocare brutti scherzi: mette a referto un altro birdie alla 10, ma la prestazione è guastata da quattro bogey e da un doppio bogey alla tredicesima buca. C’è tanto da migliorare e lui sembra avere le idee chiare. “Direi che il golf professionistico è l’obiettivo”, afferma con sicurezza.

I RECORD DELL’EUROPEAN TOUR

Per chi se lo stesse chiedendo, la partecipazione precoce di Daniil Sokolov non rappresenta record. Il primato di giocatore più giovane ad aver giocato sull’European Tour appartiene a Ye Wo-cheng, che giocò all’età di 12 anni e 242 giorni al Volvo China Open, mentre il più giovane ad aver superato il taglio è il cinese Guan Tianlang, che firmò la sua impresa al Masters del 2014 a 14 anni e 169 giorni. Il più giovane vincitore invece è una gradita conoscenza dello sport italiano: Matteo Manassero, capace di trionfare a 17 anni e 188 giorni al Castello Masters del 2010. Una pagina indimenticabile per l’Italia nel libro dei record del DP World Tour.