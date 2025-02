Il serbo è stato scaricato dalla Juventus, il nigeriano da De Laurentiis. L’annuncio in diretta di un affare che sconvolgerebbe il calciomercato

Vlahovic per Osimhen, un’operazione clamorosa e, proprio per questo, ai limiti dell’impossibile. Va fatta chiarezza partendo dal serbo, da oltre un anno sul mercato.

Vlahovic col cartello ‘Vendesi’ da più di un anno

Il classe 2000 di Belgrado ha attaccato sulle spalle il cartello ‘Vendesi’. Il motivo principale è che guadagna troppo, 10 milioni netti quest’anno e 12 l’anno prossimo se dovesse restare.

Troppo in relazione al suo effettivo valore e alle sue prestazioni, mai ai livelli di quanto è costato nel gennaio 2022, ossia circa 90 milioni bonus e commissioni inclusi.

Giuntoli ha provato a piazzarlo già l’estate scorsa, ma senza successo. Non c’era e non c’è la fila per il serbo, ecco allora che rischia di essere svenduto come Chiesa. Nonché lo stesso ‘trattamento’ l’estate prossima, qualora dovesse impuntarsi per andarsene via a zero dodici mesi dopo.

Kolo Muani gli ha rubato il posto

Thiago Motta lo ha bocciato presto, spedendolo in panchina due nanosecondi dopo l’arrivo di Kolo Muani. Così gli ha fatto capire chiaramente che da qui a giugno sarà pressoché sempre una riserva del francese.

‘Sogno’ (impossibile?) Osimhen

Per il dopo Vlahovic alcuni giornali hanno rilanciato con forza il nome di Victor Osimhen, portato al Napoli da Cristiano Giuntoli. Molti tifosi juventini, e forse lo stesso Football director sognano il nigeriano ora al Galatasaray, che però guadagna oltre 10 milioni netti a stagione.

In più strapparlo al Napoli, proprietario sempre del cartellino, appare una impresa impossibile. “Ha una clausola che vale per l’estero e non per l’Italia. Quindi se sono 75 milioni, per la Juve di sicuro gliene chiedono 90-100 – ha detto Marcello Chirico a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ – Perché noi stiamo parlando del Napoli che non ha voluto nemmeno darti Raspadori in prestito. La Juve sta abbassando il monte ingaggi, per questo Vlahovic va via”.

Osimhen alla Juve, formula magica: “Vlahovic più 50 milioni”

In buona sostanza il giornalista di fede bianconera non crede al possibile arrivo di Osimhen a Torino: “I tifosi sicuramente fanno bene a volte a sognare, ma ho visto i giornali uscire in prima pagina. Conoscono la situazione finanziaria della Juve, mi dicano questi cari colleghi come fa la Juventus a prendere Osimhen. Ditemi voi la formula, ma una formula magica ci vuole. Magari lo scambiano con Vlahovic, non lo so… Ma ci vogliono 50 milioni sopra“. Ne sentiremo ancora parlare, di Vlahovic, di Osimhen e di questo scambio da fantamercato.