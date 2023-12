Golf, trattativa tra R&A e PIF per lo sviluppo dello sport in Arabia Saudita

‘R&A’, l’autorità competente del golf in tutto il mondo ad eccezione di Messico e Stati Uniti, è in trattative con il public investment fund (PIF) per finanziare progetti in Arabia Saudita con l’obiettivo di far crescere sempre di più questo sport nel paese. Il The Open, il più antico Major maschile del green e il Women’s British Open, eventi clou organizzati da R&A potrebbero dunque diventare gli strumenti per aumentare la propria presenza nel golf del Pif. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, che finanzia il LIV Tour, il circuito separatista del green, è alla ricerca di una svolta ancora più importante che va oltre l’ingaggio di grandi protagonisti del golf mondiale come Jon Rahm. Sono infatti sempre più frequenti i contatti tra Martin Slumbers, amministratore delegato di R&A, e Yasir al-Rumayyan, governatore del Pif e presidente di Saudi Aramco.