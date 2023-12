Il marchio “Philadelphia” diventa official partner della Lega Serie A 2023/2024

“Lega Serie A e Philadelphia, brand del Gruppo Mondelez International, annunciano una nuova partnership. L’iconico marchio – presente sulle tavole degli italiani da oltre 50 anni – fa il suo ingresso prorompente nel mondo dello sport, diventando Official Partner del campionato di Serie A per la stagione 2023/2024″. Ad annunciarlo è la Lega Serie A sui suoi canali ufficiali.

“Grazie a questa partnership, Philadelphia continua a celebrare il valore dell’amicizia inserendosi alla perfezione tra due elementi chiave della cultura del nostro Paese: il cibo e il calcio. E lo farà continuando ad accompagnare i consumatori nella loro quotidianità aggiungendo il presidio del momento che per eccellenza riunisce tutti gli amici che si ritrovano per sostenere la loro squadra del cuore: prima, durante o dopo le partite di Serie A, Philadelphia è il tuo amico nel frigo per preparare semplici e gustose ricette da assaporare in compagnia”.

“La partnership sarà valorizzata da un piano di comunicazione che comprende: visibilità sui led a bordocampo durante la Supercoppa Italiana e la Finale di Coppa Italia; gli highlights di tutte le partite di Serie A sul canale Youtube di Lega Serie A e sulla app ufficiale saranno ”Presented by Philadelphia”; Philadelphia sarà inoltre il title sponsor dei premi ”Coach of The Month” & ”Coach of the Year”, prestigioso riconoscimento assegnato su base mensile e annuale al miglior allenatore della Serie A ed eletto da una giuria di qualità composta da giornalisti sportivi.

In occasione della premiazione mensile, Philadelphia sarà protagonista sui campi di Serie A con la premiazione trasmessa in diretta dai canali broadcaster Dazn/Sky, amplificata da Radio Tv Serie A con RDS e con contenuti digitali pubblicati sui canali di Lega Serie A e di Philadelphia. La premiazione del Coach Of The Year vedrà inoltre attivarsi una sinergia con Fantacalcio, portando il miglior Fantallenatore a premiare sul campo il miglior allenatore della stagione di Serie A”.