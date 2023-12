Serie B: superati i 100mila spettatori negli stadi per il Boxing Day, Ferraris e Barbera oltre i 20mila

Ecco i numeri del sempre seguitissimo Boxing Day di Serie B 2023/2024. Dopo la 18ª ed elettrizzante giornata con il boom di reti pre Natale, la 19ª ha confermato il grande amore dei tifosi nei confronti delle loro squadre. Sono stati 101,441 gli spettatori totali negli stadi del campionato cadetto. Ben oltre la media dei 10mila a partita ci sono il Ferraris di Genova, Sampdoria-Bari 1-1, e il Barbera di Palermo, 3-2 pirotecnico tra i rosanero e la Cremonese, che hanno ospitato 23mila tifosi a testa. Grande affluenza a Reggio Emilia per Reggiana-Catanzaro, con i 10 mila del Mapei Stadium e a Brescia con i 9mila del Rigamonti per Brescia-Parma. Nel suo piccolo, anche il Rigamonti Ceppi di Lecco ha portato 4300 spettatori. Per far capire la grandezza di questi numeri, la somma degli spettatori della scorsa giornata è stata 86.221, quasi 15mil in meno.