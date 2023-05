Golf, Tiger Woods costretto a saltare anche lo Us Open

Dopo il PGA Championship, Tiger Woods sarà costretto a saltare anche il terzo major della stagione, ovvero gli US Open, in programma dal 15 al 18 giugno in California. Il 15 volte campione Major è reduce da un intervento al piede, volto a risolvere l’artrite post traumatica derivata dalla sua precedente frattura del tallone. Il The Masters, dove fu costretto a ritirarsi per infortunio, potrebbe essere dunque l’unico Slam giocato da Woods nel 2023.