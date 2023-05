Running, già 11 mila gli iscritti alla PolimiRun Spring 2023

Sono già 11 mila gli iscritto all’adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano e in programma il 18 maggio. Ambassador d’eccezione dell’evento sarà Iliass Aouani, detentore del record italiano nella maratona con 2:07:16, ex studente del Politecnico di Milano, laureatosi negli Stati Uniti in ingegneria strutturale. Domenica 28 maggio 2023 la corsa partirà alle 8:30 dal campus Leonardo (Piazza Leonardo da Vinci) con arrivo nella sede del Politecnico di Bovisa Lambruschini, dove nei prossimi anni nascerà il nuovo campus con aree destinate al benessere e allo sport. Il percorso sarà completamente privo di barriere architettoniche e adatto a tutte e tutti.