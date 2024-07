Golf, The Open Championship 2024: trionfo di Xander Schauffele. Migliozzi e Manassero trentunesimi

Xander Schauffele ha vinto l’edizione 2024 del The Open Championship, il più antico Major di golf che quest’anno è andato in scena sul percorso scozzese del Royal Troon (par 71). Il giocatore statunitense ha così centrato il secondo Major in carriera ma soprattutto il secondo dell’anno, dopo la vittoria un paio di mesi fa nel PGA Championship. Una vera e propria impresa, frutto di un grandissimo giro finale in 65 colpi con cui Schauffele ha portato il suo score totale a -9. Secondo posto a pari merito per l’inglese Justin Rose e per lo statunitense Billy Horschel, che comandava dopo i primi tre giri: i due hanno chiuso a -7, precedendo di un colpo il sudafricano Thriston Lawrence che ha chiuso quarto a -6.

Quinta posizione a -5 per l’altro statunitense Russell Henley davanti all’irlandese Shane Lowry che con -4 ha pagato a caro prezzo le condizioni meteorologiche estreme trovate nel terzo round quando era al comando. Vento protagonista anche nella giornata finale ma con meno intensità e soprattutto senza la pioggia intensa che ha caratterizzato il sabato pomeriggio. Settimo posto a -1 per lo spagnolo Jon Rahm insieme al coreano Im e al numero uno del mondo Scottie Scheffler. Quest’ultimo non è riuscito a impensierire i primi della classifica, con un giro in 72 frutto soprattutto di enormi difficoltà sui green con il putt.

Per quanto riguarda gli italiani, settimana assolutamente positiva per Matteo Manassero e Guido Migliozzi. I due azzurri hanno chiuso appaiati al 31° posto con un totale di +6, dopo aver firmato oggi rispettivamente un giro in 74 e 71 colpi. Entrambi vincitori in stagione sul DP World Tour, accumulano punti importanti nella corsa alle prime posizioni dell’ordine di merito del tour europeo. Inoltre i due giocatori veneti saranno i rappresentanti dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, con il torneo maschile di scena al Le Golf National dall’1 al 4 agosto prossimi. Aveva invece mancato il taglio di metà gara Francesco Molinari, in campo in qualità di vincitore dell’Open Championship nel 2018.