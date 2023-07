Juventus, Platini: “Quello che ha fatto la famiglia Agnelli è qualcosa di eccezionale”

Michel Platini ha parlato ai microfoni del TG1 alla vigilia del centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juventus: “Quello che ha fatto la famiglia Agnelli a Torino e in Italia è stato qualcosa di eccezionale, che non si ritrova più” In particolare, l’ex calciatore francese ha svelato un aneddoto relativo alla vittoria del suo primo Pallone d’Oro: “Lo regalai all’Avvocato Gianni Agnelli e lui mi chiese ‘ma è tutto d’oro?’. Io gli risposi scherzando ‘Avvocato, se fosse stato tutto d’oro mica glielo avrei regalato!’“. Platini ha poi concluso con una battuta sul momento che stanno vivendo i bianconeri: “Attualmente è in corso un periodo complicato, ma i bei tempi ritorneranno“.