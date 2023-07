Golf, The Open 2023: Migliozzi e Francesco Molinari i due azzurri al via

Francesco Molinari e Guido Migliozzi saranno i due azzurri a prendere parte al “The Open”, il Major di golf più antico al mondo. A difendere il titolo in questa 151^edizione sarà l’australiano Cameron Smith, il quale proverà a firmare la prima doppietta consecutiva dopo Padraig Harrington nel 2007 e 2008. Si gioca per la 52^ volta in Inghilterra, contro le 97 in Scozia e le due in Irlanda del Nord, e per la 13ª al Royal Liverpool GC. L’ultima volta era stata nel 2014 quando a imporsi fu Rory McIlroy. Il golfista nordirlandese, reduce dal successo nel Genesis Scottish Open e numero due mondiale, trova ampio spazio tra i favoriti insieme a Scottie Scheffler, numero uno, e a Jon Rahm, tre, che tuttavia dopo aver conquistato il Masters ha faticato nelle ultime apparizioni.