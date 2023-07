Basket, convocati Italia per il Training Camp di Folgaria. Pozzecco: “Thompson non disponibile per i Mondiali”

Il Ct dell’Italia del basket, Gianmarco Pozzecco, ha diramato l’elenco dei convocati per il training camp di Folgaria in preparazione dei Mondiali in estate. A presentare il ritiro è proprio il commissario tecnico triestino: “Darius Thompson non prenderà parte alle attività della Nazionale di questa estate. Le pratiche per l’ottenimento del suo passaporto italiano non sono ancora completate. A fine mese poi Thompson diventerà padre e dunque non sarebbe comunque potuto essere disponibile per la prima parte del raduno. Vista l’importanza dell’impegno che ci attende, è fondamentale per me, per il mio staff e per i ragazzi lavorare fin dal primo giorno con la certezza di avere tutti a completa disposizione per il Mondiale”. In Trentino si giocheranno diversi test amichevoli.

I convocati: #0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia), #1 Niccolò Mannion (2001, 190, Playmaker, Baskonia – Spagna), #7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano), #9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano), #13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA) dal 28 luglio, #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano), #18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Real Madrid – Spagna), #30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio Armani Milano), #33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna), #35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna), #36 Riccardo Visconti (1998, 198, Guardia, Carpegna Prosciutto Pesaro), #40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona), #50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania), #53 Tomas Woldetensae (1998, 196, Guardia/Ala, Openjobmetis Varese), #54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna), #70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano).